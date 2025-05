Portes ouvertes au Domaine des Champs Fleuris – Turquant, 17 mai 2025 07:00, Turquant.

Portes ouvertes au Domaine des Champs Fleuris
54 rue des Martyrs
Turquant
Maine-et-Loire

17 mai 2025

18 mai 2025

17 mai 2025

18 mai 2025

Dégustation des vins au Domaine en musique avec le groupe Pompas et solo.

Venez partager un bon moment en famille ou entre amis !

Au programme

– Dégustation au Domaine en musique de 11h à 13h (sans réservation).

– Repas à la cave à partir de 13h30 (sur réservation) savourez votre pique-nique en cave accompagné des vins du Domaine et du groupe pompas et solo, un barbecue est mis à disposition.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 17 mai 2025

Ouverture le samedi de 11h à 18h.

Dimanche 18 mai 2025. .

54 rue des Martyrs

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 92 retiveau.denis@orange.fr

English :

Wine tasting at the Domaine with music by the group Pompas et solo.

German :

Weinprobe auf dem Weingut mit musikalischer Begleitung durch die Gruppe Pompas et solo.

Italiano :

Degustazione di vini al Domaine con musica del gruppo Pompas et solo.

Espanol :

Degustación de vinos en el Domaine con música del grupo Pompas et solo.

