Portes-ouvertes au Domaine des deux Moulins Les Garennes sur Loire

Portes-ouvertes au Domaine des deux Moulins

20 route de Martigneau Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

2026-03-27

Découverte du millésime 2025

Nous vous accueillons au Domaine du 27 au 29 Mars de 9h à 19h pour vous faire découvrir le nouveau millésime.

Plusieurs animations sont également prévues sur le week-end

– Stand maquillage le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h

– Balade semi nocturne le samedi à 19h30 avec Sarah d’Eco Loire Voyage

– Construction d’une mangeoire à oiseaux le dimanche à 10h et à 15h. Atelier réservé aux enfants de plus de 8 ans, réservation conseillée afin que nous puissions prévoir le matériel nécessaire.

Vous pourrez également découvrir notre nouvelle cuvée éphémère ! Une cuvée fraiche et expressive à l’esprit léger et joyeux. LA cuvée idéale pour les beaux jours.

Ce sera aussi l’occasion de vous en dire un peu plus sur le nouveau projet 2026.

Pour les amateurs de Coteaux de l’Aubance, pensez à réserver votre BIB de 10L, la quantité est limitée. .

Discover the 2025 vintage

