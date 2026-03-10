PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES HAUTS PERRAYS

284 Chemin des Herrines Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Week-end portes ouvertes au Domaine l’occasion de se rencontrer, découvrir notre belle gamme de vins et de l’agrémenter avec des produits régionaux du Jura.

Gabin CHARNIER et Stéphane VALENTI vous accueillent au Domaine des Hauts Perrays pour un week-end festif !

La dégustation de notre gamme de vin sera agrémentée de produits régionaux du JURA (39), présentés par LES SAVEURS DU MONT NOIR Boucher/Charcutier/Traiteur. Morteau, saucissons, jambons, Comté, Morbier, … seront de la partie !

Buffet Campagnard gratuit tout au long de la journée, Tombola, offre spéciale 12 bouteilles achetées = 1 bouteille offerte

Ne ratez pas l’occasion de passer un bon moment et réaliser vos paniers gourmands ! .

284 Chemin des Herrines Chaudefonds-sur-Layon 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 67 57 contact@domaine-des-hauts-perrays.fr

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English :

Open house weekend at the Domaine: an opportunity to meet each other, to discover our beautiful range of wines and to complement it with regional products from the Jura.

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES HAUTS PERRAYS Chaudefonds-sur-Layon a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages