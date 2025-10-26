Portes Ouvertes au Domaine des kaolins Domaine des Kaolins Échassières

Portes Ouvertes au Domaine des kaolins Domaine des Kaolins Échassières dimanche 26 octobre 2025.

Domaine des Kaolins 7 route des Carrières Échassières Allier

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Le temps d’une journée, venez découvrir notre univers…celui de la noisettes d’Auvergne !

Domaine des Kaolins 7 route des Carrières Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 42 07 89 contact@domainedeskaolins.com

English :

For one day, come and discover our world…that of Auvergne hazelnuts!

German :

Entdecken Sie einen Tag lang unsere Welt… die Welt der Haselnüsse aus der Auvergne!

Italiano :

Per un giorno, venite a scoprire il nostro mondo… il mondo delle nocciole d’Alvernia!

Espanol :

Por un día, venga a descubrir nuestro mundo… ¡el mundo de las avellanas de Auvernia!

