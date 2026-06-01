PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES PRADELLES DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers dimanche 28 juin 2026.

Vacquiers

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES PRADELLES

DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Domaine des Pradelles vous accueille pour une journée conviviale

Les vignerons vous accueillent pour vous faire découvrir leur domaine visite des chais, des vignes, dégustation de vins, et vous proposent un repas en plein air pour clotûrer ce moment de partage. .

DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 84 97 36

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English :

The Domaine des Pradelles welcomes you for a fun-filled day

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES PRADELLES Vacquiers a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE