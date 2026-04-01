Portes ouvertes au Domaine des Venelles Plaine-et-Vallées
Portes ouvertes au Domaine des Venelles Plaine-et-Vallées samedi 18 avril 2026.
Plaine-et-Vallées
Portes ouvertes au Domaine des Venelles
3 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le vin est un produit noble du terroir Thouarsais et fait partie de la culture gastronomique française. L’idée est de faire découvrir mes vins au plus grand nombre, et partager un weekend convivial avec mise à disposition de jeux en bois pour grands et petits.
Le vin est un produit noble du terroir Thouarsais et fait partie de la culture gastronomique française. L’idée est de faire découvrir mes vins au plus grand nombre, et partager un weekend convivial avec mise à disposition de jeux en bois pour grands et petits. .
3 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 49 79 08 domaine.des.venelles@gmail.com
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English : Portes ouvertes au Domaine des Venelles
Wine is a noble product of the Thouarsais region and part of French gastronomic culture. The idea is to make as many people as possible discover my wines, and share a convivial weekend with wooden games for young and old.
L’événement Portes ouvertes au Domaine des Venelles Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-04-07 par Maison du Thouarsais
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