PORTES OUVERTES AU DOMAINE DITTIÈRE Domaine Dittière Brissac Loire Aubance

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DITTIÈRE

Domaine Dittière 1 chemin de la Grouas Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-06

La famille Dittière vous invite à venir découvrir ses vins lors de ses portes-ouvertes.

À l’occasion des portes-ouvertes, la famille Dittière vous invite à venir partager un moment convivial autour de leurs vins

– Les Anjou Brissac,

– L’ Anjou blanc sec « La Cerclerie » (Chenin),

– Le Coteaux de l’Aubance,

– Le Crémant de Loire « fine en bulles », blanc et rosé

– La cuvée « Rubis Bulles »

– Cabernet d’Anjou

– Rosé de Loire

-IGPVL Sauvignon

Patricia & Bruno Dittière et Aurélien. .

Domaine Dittière 1 chemin de la Grouas Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 23 78 domaine.dittiere@sfr.fr

English :

The Dittière family invites you to come and discover their wines during their open house.

German :

Die Familie Dittière lädt Sie ein, ihre Weine bei einem Tag der offenen Tür zu entdecken.

Italiano :

La famiglia Dittière vi invita a venire a scoprire i suoi vini durante l’open house.

Espanol :

La familia Dittière le invita a venir a descubrir sus vinos durante su jornada de puertas abiertas.

