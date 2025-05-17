PORTES OUVERTES AU DOMAINE DITTIÈRE Domaine Dittière Brissac Loire Aubance
PORTES OUVERTES AU DOMAINE DITTIÈRE
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-06
La famille Dittière vous invite à venir découvrir ses vins lors de ses portes-ouvertes.
À l’occasion des portes-ouvertes, la famille Dittière vous invite à venir partager un moment convivial autour de leurs vins
– Les Anjou Brissac,
– L’ Anjou blanc sec « La Cerclerie » (Chenin),
– Le Coteaux de l’Aubance,
– Le Crémant de Loire « fine en bulles », blanc et rosé
– La cuvée « Rubis Bulles »
– Cabernet d’Anjou
– Rosé de Loire
-IGPVL Sauvignon
Patricia & Bruno Dittière et Aurélien. .
Domaine Dittière 1 chemin de la Grouas Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 23 78 domaine.dittiere@sfr.fr
English :
The Dittière family invites you to come and discover their wines during their open house.
German :
Die Familie Dittière lädt Sie ein, ihre Weine bei einem Tag der offenen Tür zu entdecken.
Italiano :
La famiglia Dittière vi invita a venire a scoprire i suoi vini durante l’open house.
Espanol :
La familia Dittière le invita a venir a descubrir sus vinos durante su jornada de puertas abiertas.
