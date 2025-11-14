Portes ouvertes au Domaine du Colombier Tillières Sèvremoine

Portes ouvertes au Domaine du Colombier

Tillières 3 Lieu-dit Le Colombier Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Découvrez les vins du Domaine du Colombier lors de cette porte ouverte.

Cette porte ouverte est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’ensemble de nos vins, pas moins de 30 références et 25 cépages Muscadet Sèvre et Maine sur lie, chardonnay, sauvignon gris, sauvignon blanc, pinot gris, fié gris, cabernet, gamay et merlot… ainsi que des méthodes traditionnelles et du jus de raisin pétillant.

Découvrez la nouveauté Rouge… aux lèvres, un subtil assemblage entre trois cépages rouges que sont le Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.

Espace de restauration sur place galettes saucisses et autres. .

English :

Discover the wines of Domaine du Colombier at this open house.

German :

Entdecken Sie bei diesem Tag der offenen Tür die Weine der Domaine du Colombier.

Italiano :

Scoprite i vini del Domaine du Colombier in occasione di questa visita aperta.

Espanol :

Descubra los vinos del Domaine du Colombier en esta jornada de puertas abiertas.

