Portes ouvertes au Domaine du Moulié Domaine du Moulié Riscle

Portes ouvertes au Domaine du Moulié
Domaine du Moulié CANNET Riscle Gers
Gratuit
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-19
Le MEET
Une journée exceptionnelle dans 4 fermes du CIVAM Val d’Adour Madiran avec des portes ouvertes organisées dans le cadre du MEET le mois de l’écotourisme pour tous.
Un événement collectif pour se reconnecter au vivant !
Le MEET, Mois de l’Écotourisme organisé par l’association DéfisMed, revient pour une 2ème édition avec l’ambition de retisser le lien entre humains et vivant, pour valoriser les territoires et contribuer à développer des sociétés plus conscientes, inclusives et résilientes.
Pendant plus d’un mois, associations, collectivités, fermes, musées, hébergeurs et sites patrimoniaux ouvriront leurs portes pour faire vivre au public des expériences écotouristiques concrètes et conviviales
Le programme des 4 fermes du Val d’Adour Madiran le 19 octobre
● Domaine Du Moulié à Cannet visite du domaine et dégustation dans le chai.
● Ferme Trencalli à Castelnau Rivière Basse à partir de 10 heures visite d’un hébergement insolite en écoconstruction et parcours pédagogique autour de la ferme pour terminer par une dégustation de produits Bio (glaces, fromage de
vache…).
● Ferme Soubiren à Soublecause visite guidée, atelier pain pour mettre la main à la pâte et repas convivial avec des produits locaux (sur réservation).
● Ferme Lebbe à Villefranque visite de l’élevage de chèvres et de la brasserie pour découvrir la ferme et la méthanisation.
Animations gratuites et ouvertes à tous.
Domaine du Moulié CANNET Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 37 16 90 04 civamvaldadour@gmail.com
English :
MEET:
An exceptional day at 4 CIVAM Val d?Adour Madiran farms with open days organized as part of MEET : ecotourism month for all.
A collective event to reconnect with life!
MEET, the Month of Ecotourism organized by the DéfisMed association, is back for a 2nd edition with the ambition of reconnecting people with living things, to enhance the value of territories and contribute to the development of more conscious, inclusive and resilient societies.
For more than a month, associations, local authorities, farms, museums, accommodation providers and heritage sites will be opening their doors to the public, offering concrete and convivial ecotourism experiences
The program for the 4 Val d?Adour Madiran farms on October 19
? Domaine Du Moulié in Cannet: tour of the estate and tasting in the winery.
? Ferme Trencalli in Castelnau Rivière Basse: from 10 a.m. visit to an unusual eco-constructed accommodation and educational trail around the farm, ending with a tasting of organic products (ice cream, cow?s milk cheese…)
cheese…).
? Ferme Soubiren in Soublecause: guided tour, bread-making workshop and convivial meal featuring local produce (reservation required).
? Ferme Lebbe in Villefranque: visit the goat farm and brewery to learn more about the farm and methanization.
Free activities open to all.
German :
Der MEET
Ein außergewöhnlicher Tag in 4 Bauernhöfen des CIVAM Val d’Adour Madiran mit offenen Türen, die im Rahmen von MEET organisiert werden: dem Monat des Ökotourismus für alle.
Ein kollektives Ereignis, um sich wieder mit dem Lebendigen zu verbinden!
Der MEET, der von der Organisation DéfisMed organisierte Monat des Ökotourismus, findet zum zweiten Mal statt. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Mensch und Leben wieder herzustellen, die Gebiete aufzuwerten und zur Entwicklung bewussterer, inklusiverer und widerstandsfähigerer Gesellschaften beizutragen.
Über einen Monat lang öffnen Vereine, Gemeinden, Bauernhöfe, Museen, Gastgeber und Kulturstätten ihre Türen, um den Besuchern konkrete und gesellige Erfahrungen im Ökotourismus zu ermöglichen
Das Programm der 4 Bauernhöfe im Val d’Adour Madiran am 19. Oktober?
? Domaine Du Moulié in Cannet: Besichtigung des Weinguts und Verkostung im Weinkeller.
? Ferme Trencalli in Castelnau Rivière Basse: ab 10 Uhr Besichtigung einer ungewöhnlichen Unterkunft in Ökobauweise und pädagogischer Rundgang um den Bauernhof mit abschließender Verkostung von Bio-Produkten (Eis, Käse von der Kuh, etc.)
kuh …).
? Ferme Soubiren in Soublecause: geführte Besichtigung, Brotwerkstatt, in der Sie selbst Hand anlegen können, und gemütliches Essen mit lokalen Produkten (auf Vorbestellung).
? Ferme Lebbe in Villefranque: Besichtigung der Ziegenzucht und der Brauerei, um den Bauernhof und die Methanisierung kennenzulernen.
Kostenlose und für alle offene Animationen.
Italiano :
MEET:
Una giornata eccezionale in 4 fattorie CIVAM Val d’Adour Madiran con giornate aperte organizzate nell’ambito di MEET : il mese dell’ecoturismo per tutti.
Un evento collettivo per riconnettersi alla vita!
MEET, il Mese dell’Ecoturismo organizzato dall’associazione DéfisMed, torna per la seconda edizione con l’obiettivo di riconnettere le persone con il mondo vivente, valorizzare i territori e contribuire allo sviluppo di società più consapevoli, inclusive e resilienti.
Per oltre un mese, associazioni, enti locali, aziende agricole, musei, strutture ricettive e siti del patrimonio apriranno le loro porte per offrire al pubblico una serie di esperienze di ecoturismo pratiche e amichevoli
Il programma per le 4 fattorie della Val d’Adour Madiran il 19 ottobre
? Domaine Du Moulié a Cannet: visita della tenuta e degustazione di vini in cantina.
? Ferme Trencalli a Castelnau Rivière Basse: dalle ore 10 visita a un insolito alloggio ecologico e percorso didattico intorno alla fattoria, che si conclude con una degustazione di prodotti biologici (gelato, formaggio di latte vaccino…)
formaggio, ecc.).
? Fattoria Soubiren a Soublecause: visita guidata, laboratorio di panificazione e pasto conviviale con prodotti locali (su prenotazione).
? Fattoria Lebbe a Villefranque: visita all’allevamento di capre e al birrificio per saperne di più sull’azienda e sulla metanizzazione.
Eventi gratuiti aperti a tutti.
Espanol :
MEET:
Una jornada excepcional en 4 granjas del CIVAM Val d’Adour Madiran con jornadas de puertas abiertas organizadas en el marco de MEET : mes del ecoturismo para todos.
¡Un evento colectivo para reencontrarse con la vida!
MEET, el Mes del Ecoturismo organizado por la asociación DéfisMed, vuelve en su 2ª edición con el objetivo de reconectar a las personas con el mundo vivo, revalorizar los territorios y contribuir al desarrollo de sociedades más conscientes, inclusivas y resilientes.
Durante más de un mes, asociaciones, autoridades locales, granjas, museos, proveedores de alojamiento y sitios patrimoniales abrirán sus puertas para ofrecer al público una serie de experiencias ecoturísticas prácticas y amistosas
El programa de las 4 granjas del Val d’Adour Madiran del 19 de octubre
? Domaine Du Moulié en Cannet: visita de la finca y degustación de vinos en la bodega.
? Ferme Trencalli en Castelnau Rivière Basse: a partir de las 10 h, visita a un alojamiento insólito de construcción ecológica y recorrido pedagógico por la granja, que finalizará con una degustación de productos ecológicos (helado, queso de leche de vaca)
queso, etc.).
? Granja Soubiren en Soublecause: visita guiada, taller de panadería y comida amistosa con productos locales (previa reserva).
? Granja de Lebbe en Villefranque: visita de la granja de cabras y de la fábrica de cerveza para conocer mejor la granja y la metanización.
Actividades gratuitas y abiertas a todos.
