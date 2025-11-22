Portes ouvertes au domaine du Pont de Livier Doué-en-Anjou

Portes ouvertes au domaine du Pont de Livier

Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Il s’agit des premières portes ouvertes du domaine du Pont de Livier depuis la reprise par Blandine et Lénaïck Toullier.

Blandine et Lénaïck ont le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle au cœur du Domaine entre vignes et convivialité, pour célébrer leur terroir et leurs créations.

À l’honneur leur cuvée Bulette Saumur Brut, méthode traditionnelle. Élaborée avec soin sur les terres du Val de Loire, cette cuvée pétillante incarne la fraîcheur, l’élégance et le savoir-faire du domaine. Lors de cette journée, vous pouvez déguster leur Bulette, échanger autour de son élaboration, et découvrir les accords gourmands qui la subliment.

Rencontre avec l’artiste Anne Levillain

En parallèle des dégustations, le domaine a l’honneur d’accueillir Anne Levillain, artiste inspirée par la nature et les émotions. Elle présente ses œuvres dans la cave une exposition sensible et vibrante, en résonance avec l’esprit du domaine.

Ce qui vous attend

– Dégustation libre des cuvées du domaine (dont la Bulette Saumur Brut)

– Échanges avec le vigneron autour de notre démarche artisanale

– Exposition et rencontre avec Anne Levillain

– Ambiance chaleureuse, cadre bucolique, et surprises gourmandes !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 le samedi de 14h à 20h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 37 62 08 lepontdelivier@gmail.com

English :

This was the first open house at the Pont de Livier estate since Blandine and Lénaïck Toullier took over.

German :

Es handelt sich um den ersten Tag der offenen Tür auf der Domaine du Pont de Livier seit der Übernahme durch Blandine und Lénaïck Toullier.

Italiano :

Si è trattato della prima apertura della tenuta Pont de Livier da quando è stata rilevata da Blandine e Lénaïck Toullier.

Espanol :

Era la primera jornada de puertas abiertas en la finca de Pont de Livier desde que Blandine y Lénaïck Toullier se hicieron cargo de ella.

L’événement Portes ouvertes au domaine du Pont de Livier Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME