Portes-ouvertes au domaine du Prince Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Portes-ouvertes au domaine du Prince Saint-Vincent-Rive-d’Olt samedi 11 avril 2026.
Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Portes-ouvertes au domaine du Prince
Pauliac Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Portes-ouvertes au domaine du Prince ! Venez découvrir les nouvelles cuvées, échanger avec le vigneron et profiter d'une ambiance festive au domaine !
Portes-ouvertes au domaine du Prince ! Venez découvrir les nouvelles cuvées, échanger avec le vigneron et profiter d'une ambiance festive au domaine !
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Pauliac Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 14 09
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English :
Open house at the Domaine du Prince! Come and discover our new vintages, chat with the winemaker and enjoy a festive atmosphere at the estate!
L’événement Portes-ouvertes au domaine du Prince Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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