Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Portes-ouvertes au domaine du Prince

Pauliac Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Portes-ouvertes au domaine du Prince ! Venez découvrir les nouvelles cuvées, échanger avec le vigneron et profiter d'une ambiance festive au domaine !

Portes-ouvertes au domaine du Prince ! Venez découvrir les nouvelles cuvées, échanger avec le vigneron et profiter d'une ambiance festive au domaine !

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Pauliac Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 14 09

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English :

Open house at the Domaine du Prince! Come and discover our new vintages, chat with the winemaker and enjoy a festive atmosphere at the estate!

L’événement Portes-ouvertes au domaine du Prince Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot