Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt
Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt dimanche 3 mai 2026.
Saint-Michel-d’Halescourt
Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray
Route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Portes ouvertes au Domaine. Au programme: dégustation, marché de producteurs, et de nombreuses autres surprises … .
Route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 61 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray
L’événement Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
À voir aussi à Saint-Michel-d'Halescourt (Seine-Maritime)
- Fête Patronale de Saint‑Michel‑d’Halescourt Saint-Michel-d’Halescourt 27 septembre 2026