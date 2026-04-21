Saint-Michel-d’Halescourt

Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray

Route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Portes ouvertes au Domaine. Au programme: dégustation, marché de producteurs, et de nombreuses autres surprises … .

Route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 61 39

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English : Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray

L’événement Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux