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Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt

Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Route de Pommereux

Ville : 76440 Saint-Michel-d'Halescourt

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Saint-Michel-d’Halescourt

Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray

Route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Portes ouvertes au Domaine. Au programme: dégustation, marché de producteurs, et de nombreuses autres surprises …   .

Route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 61 39 

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English : Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray

L’événement Portes Ouvertes au Domaine Duclos-Fougeray Saint-Michel-d’Halescourt a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

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