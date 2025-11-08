Portes ouvertes au Domaine Fournillon Domaine Fournillon Bernouil
Domaine Fournillon 34, Grande Rue Bernouil Yonne
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-08
Venez découvrir le Domaine Fournillon lors de leurs journées portes ouvertes ! De nombreux stands de produits du terroir seront présents (huîtres, escargots, miel, bières, huiles, etc.). Restauration possible, n’oubliez pas de réserver. .
Domaine Fournillon 34, Grande Rue Bernouil 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 50 96 gaec-fournillon-et-fils@wanadoo.fr
