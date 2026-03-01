Portes ouvertes au domaine Jean Becker

4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le domaine Jean BECKER ouvre ses portes à un vigneron de Gironde. Il se fera un plaisir de faire déguster et de vendre ses vins à ceux qui le souhaitent, et pourquoi pas conquérir le cœur de nouveaux clients !

Le domaine Jean Becker vous propose de découvrir son domaine et ses vins à l’occasion de ces portes ouvertes.

Vous pourrez aussi y découvrir d’autres vins du domaine Porcheron du Médoc !

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4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr

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English :

Domaine Jean BECKER opens its doors to a winemaker from Gironde. He’ll be delighted to offer his wines for tasting and sale, and why not win the hearts of new customers!

L’événement Portes ouvertes au domaine Jean Becker Zellenberg a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr