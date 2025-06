PORTES OUVERTES AU DOMAINE LE ROC PORTES OUVERTES AU DOMAINE LE ROC Fronton 5 juillet 2025 14:00

Haute-Garonne

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

2025-07-05

de 14h à 18h30 dégustations, visites, jeux. A partir de 19h: repas et Concert avec La Bedoune (Blues)

Repas et concert sur réservation .

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 90 familleribes@leroc.fr

English :

2pm to 6:30pm: tastings, tours, games. From 7pm: dinner and concert with La Bedoune (Blues)

German :

von 14 bis 18.30 Uhr: Verkostungen, Besichtigungen, Spiele. Ab 19 Uhr: Essen und Konzert mit La Bedoune (Blues)

Italiano :

dalle 14.00 alle 18.30: degustazioni, visite, giochi. Dalle 19.00: pasto e concerto con La Bedoune (Blues)

Espanol :

de 14:00 a 18:30: degustaciones, visitas, juegos. A partir de las 19:00: comida y concierto con La Bedoune (Blues)

