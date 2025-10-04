Portes ouvertes au domaine SPECHT Bennwihr

Portes ouvertes au domaine SPECHT Bennwihr samedi 4 octobre 2025.

2 rue des Eglises Bennwihr Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 17:00:00

Le domaine SPECHT vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir le temps d’un week-end le métier et le savoir-faire des viticulteurs.

Le domaine SPECHT ouvre ses portes le temps d’un week-end, et vous propose diverses démonstrations et visites guidées afin de vous faire découvrir le métier et le savoir-faire des viticulteurs.

Samedi 4 octobre

17h 19h Accueil, dégustation et animations autour du vin

19h-21h30

Un repas accords mets-vins en 5 services aux saveurs italiennes, élaboré par Faim de Journée by Sébastien, accompagné en musique par le duo guitare-voix Pau M acoustique.

Saltimbocca de thon rouge, tapenade d’artichaut, polenta & Riesling Grasburg

Tartaccio de boeuf aux tomates séchées et basilic frit & Pinot Gris

Risotto poire, gorgonzola et pignons de pin & Pinot Gris Pfoeller

Camembert de bufflonne à la truffe & Crémant Blanc

Cannoli pistache, citron vert & Riesling Vendanges Tardives

Dîner sur inscription uniquement, jusqu’au mercredi 1 octobre.

Tarif 48€ par personne (règlement sur place)

-> réserver en cliquant ici

Dimanche 5 octobre

11h30-14h : Repas vin nouveau et tartes flambées

Cette année le repas sera accompagné en musique avec un concert pop de Bruno Fedele !

14h30-16h :

Démonstration de tonnellerie avec chauffe d’une barrique

16h-17h30 Apéro

Le week-end se clôture tout en convivialité avec la dégustation de nos produits et toujours nos animations autour du vin. Un dernier moment pour échanger et profiter simplement !

En continu, tout au long de week-end

Petits et grands, participez à nos jeux ludiques autour du vin… Au domaine, mais aussi au cœur des vignes !

Vino bingo, alphabet du vin, vino méli-mélo… Amusez-vous avec ces jeux ludiques autour du vin !

Vino quête découvrez le vignoble autrement !

Des activités pour petits et grands ! Cadeaux à la clé !

Également durant tout le week-end visites de cave, chasse au trésor et coloriage pour les plus petits !

Nous vous attendons nombreux pour ce week-end convivial et festif ! 0 .

2 rue des Eglises Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 domaine.specht@gmail.com

English :

The SPECHT estate opens its doors to you and invites you to discover the trade and know-how of the winegrowers for a weekend.

German :

Das Weingut SPECHT öffnet seine Türen für Sie und lädt Sie ein, ein Wochenende lang den Beruf und das Know-how der Winzer zu entdecken.

Italiano :

La tenuta SPECHT vi apre le porte e vi invita a scoprire il mestiere e il know-how dei viticoltori per un fine settimana.

Espanol :

La finca SPECHT le abre sus puertas y le invita a descubrir el oficio y el saber hacer de los viticultores durante un fin de semana.

