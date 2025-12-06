Portes ouvertes au Domaine Vincent Carême Vernou-sur-Brenne

Portes ouvertes au Domaine Vincent Carême

1 rue du Haut Clos Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-06

Portes ouvertes au Domaine au cœur du charmant village de Vernou-sur-Brenne.

Nous vous accueillons lors de notre week-end portes ouvertes . Nous partagerons ensemble un moment de dégustation et de rencontres artistiques dans nos caves troglodytiques. Au programme dégustations de nos cuvées ou découverte de nouvelles, avec toujours les vins des copains et quelques artistes/artisans invités. .

+33 2 47 52 71 28 vin@vincentcareme.fr

English :

Open house at the Domaine in the heart of the charming village of Vernou-sur-Brenne.

