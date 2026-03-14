Portes-ouvertes au golf

Lieu-dit Les Sarrays Sainte-Fauste Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26

Vous avez toujours voulu essayer le golf sans oser franchir le pas ? C’est le moment idéal ! Les dimanches 12 et 26 avril, venez découvrir le golf gratuitement !

Deux formules au choix expérience immersive avec un pro (sur réservation) à 10h 11h30 et 13h avec accompagnement personnalisé et golf en immersion ; ou libre accès venez quand vous voulez dès 14h pour découvrir le golf à votre rythme. Activités au programme initiation, mini-golf, swing et putting, challenges, cocktail offert. Offre privilège 6 mois. .

Lieu-dit Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49

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English :

Have you always wanted to try golf, but were afraid to take the plunge? Now’s the perfect time! Come and discover golf for free on April 6 and 13!

L’événement Portes-ouvertes au golf Sainte-Fauste a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Champs d’Amour