Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur
Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur mercredi 12 novembre 2025.
Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle
Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 17:00:00
fin : 2025-11-12 19:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour une découverte de ses connaissances et de ses prototypes.
De 17h à 19h 32 Grande Rue à Vittefleur
Entrée libre .
Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92
English : Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle Vittefleur a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre