Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur

Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime

Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour une découverte de ses connaissances et de ses prototypes.

De 10h à 12h et 14h à 17h 32 Grande Rue à Vittefleur

Entrée libre .

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92

