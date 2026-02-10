Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur

Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour une découverte de ses connaissances et de ses prototypes.

De 10h à 12h et 15h à 19h au 32 Grande Rue à Vittefleur

Entrée libre .

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92

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English : Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle

L’événement Portes Ouvertes au Grenier d’Angèle Vittefleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre