Portes ouvertes au Jardin botanique de l’Or des Simples – Lieu-dit La Courcelle Rancon 21 juin 2025 14:00

Haute-Vienne

Portes ouvertes au Jardin botanique de l’Or des Simples Lieu-dit La Courcelle L’Or des Simples Rancon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

C’est le printemps. Les arbustes bourgeonnent, les vivaces se réveillent, les annuelles germent et, déjà, certaines fleurs s’épanouissent… Avec plus de 300 plantes présentées ici nous vous accueillons dans l’un des plus importants Jardin botanique de plantes aromatiques et médicinales, en nombre et en variétés. Avec toujours la possibilité d’y trouver dans le laboratoire de notre ferme bio, de multiples préparations en plantes séchées ou en hydrolats, parmi les plus réputées et utiles à nous soigner ou nous maintenir simplement en bonne santé. L’Or des Simples est ouvert toute l’année sur simple rendez-vous mais ouvre aussi ses portes en grand pour nous accueillir tous ensemble chaque mois de ce printemps. .

Lieu-dit La Courcelle L’Or des Simples

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 94 74 34 laurent@pasteur.net

English : Portes ouvertes au Jardin botanique de l’Or des Simples

German : Portes ouvertes au Jardin botanique de l’Or des Simples

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes au Jardin botanique de l’Or des Simples

L’événement Portes ouvertes au Jardin botanique de l’Or des Simples Rancon a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Pays du Haut Limousin