Portes ouvertes au Jardin botanique du Val d’Yser, Jardin botanique du val d’yser, Bambecque

Portes ouvertes au Jardin botanique du Val d’Yser 6 et 7 juin Jardin botanique du val d’yser Nord

4€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin sera ouvert les samedi 06 juin et dimanche 07 juin de 14h à 18h.

Vous pourrez découvrir notre jardin, réalisé sur une surface de 2.5 hectares, mêlant espaces sauvages et cultivés, laissant une grande place à la biodiversité.

Des visites guidées vous seront proposées afin de vous faire découvrir le jardin et les ambitions qui nous animent.

Jardin botanique du val d’yser Rue du perroquet vert, 59470 Bambecque, Nord, Hauts-de-France Bambecque 59470 Nord Hauts-de-France 03 28 68 58 57 Aménagé sur un terrain de 2,6 hectares, le jardin paysager est composé de plusieurs parcelles,autour de différents thèmes.On peut y observer de nombreuses espèces d’arbres, arbustes, plantes herbacées annuelles ou vivaces, indigènes ou exotiques,spectaculaires ou inattendues. Itinéraire fléché à partir de Bambecque et Rexpoëde, les jours de visite.

Le jardin sera ouvert les samedi 06 juin et dimanche 07 juin de 14h à 18h.

©Jardin Botanique du Val d’Yser