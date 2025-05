Portes-ouvertes au jardin de curé – jardin situé à côté de l’église Soucht, 1 juin 2025 14:00, Soucht.

Profitez d’une journée portes-ouvertes pour découvrir le jardin de curé de Soucht. Au programme visite guidée du jardin, concert à 16h30, petite restauration, buvette.Tout public

English :

Take advantage of an open day to discover the Soucht curé garden. On the program: guided tour of the garden, concert at 4.30pm, light refreshments and refreshment bar.

German :

Nutzen Sie einen Tag der offenen Tür, um den Pfarrgarten von Soucht zu entdecken. Auf dem Programm stehen: Führung durch den Garten, Konzert um 16:30 Uhr, kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Approfittate di una giornata aperta per scoprire il giardino del parroco di Soucht. Il programma prevede una visita guidata del giardino, un concerto alle 16.30, uno spuntino e un rinfresco.

Espanol :

Aproveche una jornada de puertas abiertas para descubrir el jardín del párroco de Soucht. El programa incluye una visita guiada por el jardín, un concierto a las 16.30 h, aperitivos y refrescos.

