Portes ouvertes au jardin de l’Arpente kerouanquen Plogastel-Saint-Germain

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Visites guidées du jardin, démonstration de distillation, blind-test de plantes, tisanes sur mesure, dégustations de plantes pour découvrir notre chemin de fabrication de la graine à vos cuisines. Mais aussi flammekuches le midi, buvette, contes et maquillage pour les petits, concert de gwerz en plein air à 11h30, duo de musique traditionnelle à 18h30, et même des massages pour la détente… Beaucoup de belles surprises pour accompagner cette parenthèse dans les aromates ! .

kerouanquen Jardin de l’arpente Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 6 51 48 92 48

