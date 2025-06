Portes ouvertes au Jardin des Némusiens Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule 28 juin 2025 07:00

Allier

Portes ouvertes au Jardin des Némusiens Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Découvrez le Jardin des Némusiens. Au programme un salon de l’artisanat, un moment de jazz, et un apéritif offert à tous.

Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 20 34 49 roger.volat@gmail.com

English :

Discover the Jardin des Némusiens. On the program: a craft fair, jazz, and an aperitif for all.

German :

Entdecken Sie den Garten der Nemesis. Auf dem Programm stehen eine Handwerksmesse, ein Moment des Jazz und ein Aperitif, der allen angeboten wird.

Italiano :

Scoprite il Jardin des Némusiens. In programma: una fiera dell’artigianato, musica jazz e un aperitivo per tutti.

Espanol :

Descubra el Jardin des Némusiens. En el programa: una feria de artesanía, música jazz y un aperitivo para todos.

