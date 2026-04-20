Hattmatt

Portes ouvertes au jardin des plantes médicinales

Église Hattmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Installé le long de l’église de Hattmatt, ce jardin est dédié à Hildegarde de Bingen, une pionnière dans ce domaine.

L’Herbularius ou hortus medicus comme ce genre de jardin était appelé au moyen-âge, présente 50 plantes médicinales.

Vous y découvrirez les propriétés, les utilisations, les contre-indications et les interactions avec les médicaments, paramètres souvent ignorés.

La visite du jardin est libre et gratuite. L’accès se fait par la rue de l’église. Accès possible pour une personne à mobilité réduite accompagnée. .

Église Hattmatt 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 82 20 17 remy.schleifer@orange.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes au jardin des plantes médicinales Hattmatt a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région