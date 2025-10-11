Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos
Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos samedi 11 octobre 2025.
Portes ouvertes au Jardin des Zayons
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Tout public
Pour ses portes ouvertes d’automne, le Jardin des Zayons vous propose
Promotion sur une large sélection de végétaux
Visite des serres et conseils en jardinage
Marché artisanal avec des producteurs et créateurs locaux
Restauration sur place et buvette
Animations enfants et adultes .
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20
English : Portes ouvertes au Jardin des Zayons
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes au Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2025-09-01 par Agence de Développement Touristique de la Marne