Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11

Tout public

Pour ses portes ouvertes d’automne, le Jardin des Zayons vous propose

Promotion sur une large sélection de végétaux

Visite des serres et conseils en jardinage

Marché artisanal avec des producteurs et créateurs locaux

Restauration sur place et buvette

Animations enfants et adultes .

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20

