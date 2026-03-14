Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos
Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos samedi 25 avril 2026.
Portes ouvertes au Jardin des Zayons
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
Portes ouvertes aux serres.
Structure gonflable pour les enfants
Restauration et buvette sur place
Samedi soir soirée guinguette avec musique pour prolonger la journée dans la bonne humeur
Dimanche toute la journée l’association des Croqueurs de Pommes proposera des démonstrations de greffe. Une belle occasion d’apprendre et d’échanger autour des arbres fruitiers .
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20
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English : Portes ouvertes au Jardin des Zayons
L’événement Portes ouvertes au Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-02-24 par Agence de Développement Touristique de la Marne