Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos

Portes ouvertes au Jardin des Zayons

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

Portes ouvertes aux serres.

Structure gonflable pour les enfants

Restauration et buvette sur place

Samedi soir soirée guinguette avec musique pour prolonger la journée dans la bonne humeur

Dimanche toute la journée l’association des Croqueurs de Pommes proposera des démonstrations de greffe. Une belle occasion d’apprendre et d’échanger autour des arbres fruitiers .

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes au Jardin des Zayons

L’événement Portes ouvertes au Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-02-24 par Agence de Développement Touristique de la Marne