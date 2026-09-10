Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos

Informations pratiques

Bussy-le-Repos

Portes ouvertes au Jardin des Zayons

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Tout public

Découvrez les serres de production et le jardin d’exposition.

Promotions sur les plantes vivaces

Marché artisanal de producteurs et créateurs

Structure gonflable pour les enfants

Restauration et buvette sur place .

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20

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English : Portes ouvertes au Jardin des Zayons

L’événement Portes ouvertes au Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence de Développement Touristique de la Marne