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AGENDA · Bussy-le-Repos

Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos

samedi 17 octobre 2026 · Jardin des Zayons · Bussy-le-Repos

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Jardin des Zayons
Adresse
2 Rue Royale
Ville
51330 Bussy-le-Repos
Département
Marne
Tarif

Bussy-le-Repos

Portes ouvertes au Jardin des Zayons

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Tout public
Découvrez les serres de production et le jardin d’exposition.

Promotions sur les plantes vivaces
Marché artisanal de producteurs et créateurs

Structure gonflable pour les enfants
Restauration et buvette sur place   .

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20 

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English : Portes ouvertes au Jardin des Zayons

L’événement Portes ouvertes au Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence de Développement Touristique de la Marne