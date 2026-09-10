Portes ouvertes au Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos
samedi 17 octobre 2026 · Jardin des Zayons · Bussy-le-Repos
Informations pratiques
Bussy-le-Repos
Portes ouvertes au Jardin des Zayons
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Tout public
Découvrez les serres de production et le jardin d’exposition.
Promotions sur les plantes vivaces
Marché artisanal de producteurs et créateurs
Structure gonflable pour les enfants
Restauration et buvette sur place .
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20
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English : Portes ouvertes au Jardin des Zayons
L’événement Portes ouvertes au Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence de Développement Touristique de la Marne