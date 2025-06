Portes ouvertes au jardin du curé Jardin du curé à côté de l’église Soucht 29 juin 2025 14:00

Moselle

Portes ouvertes au jardin du curé Jardin du curé à côté de l’église 9 rue du Kammerfelsen Soucht Moselle

Découverte du jardin de curé entre fleurs et plantes aromatiques. Causerie autour d’un verre ou d’un café avec dégustation de saucisses ou de gâteaux.Tout public

Soucht 57960 Moselle Grand Est +33 6 64 83 62 32

English :

Discover the parish priest’s garden with its flowers and aromatic plants. Chat over a drink or coffee, with sausage or cake tasting.

German :

Entdeckung des Pfarrgartens zwischen Blumen und aromatischen Pflanzen. Plauderei bei einem Glas oder Kaffee mit Verkostung von Würstchen oder Kuchen.

Italiano :

Scoprite il giardino del prete con i suoi fiori e le sue piante aromatiche. Chiacchierate davanti a un drink o a un caffè, con degustazione di salsicce o torte.

Espanol :

Descubra el jardín del cura con sus flores y plantas aromáticas. Charla tomando una copa o un café, con degustación de embutidos o pasteles.

