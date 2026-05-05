Portes ouvertes au Jardin du Grand Jas, Jardin du Grand Jas, Bras

Portes ouvertes au Jardin du Grand Jas Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin du Grand Jas Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

L’association Ecovirage vous invite à découvrir le Jardin du Grand Jas ! Immergez-vous dans ce jardin forêt au bord de la rivière Cauron, découvrez les principes de permaculture à appliquer chez vous, et rencontrez une équipe de bénévoles passionnés !

Jardin du Grand Jas 83149 Bras Bras 83149 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0621321810 http://www.ecovirage.fr Le Jardin du Grand Jas est un jardin forêt qui a été planté par Damien Dekarz, un grand nom de la permaculture en France. Le jardin a servi de support a de nombreux stages, cours et vidéos pédagogiques pendant des années.

Après le départ de Damien, les nouveaux propriétaires ont fait appel à l’association Ecovirage pour prendre soin du jardin et de ses petit habitants, et maintenir les activités pédagogiques, productives et de haute biodiversité.

Nous proposons des portes ouvertes tous les premiers dimanches du mois, ainsi que des évènements et ateliers ouverts au public que vous pouvez retrouver sur notre site À 5 minutes du village de Bras, on peut y accéder par les transports et le parking des Allées.

Il se situe en zone agricole inondable. Nous recommandons à nos visiteurs de prévoir des vêtements adaptés et leur eau potable.

Le jardin n’est accessible que lors des évènements associatifs. Les enfants sont les bienvenus sous la vigilance de leurs accompagnants, ainsi que les chiens tenus en laisse.

L’association Ecovirage vous invite à découvrir le Jardin du Grand Jas ! Immergez-vous dans ce jardin forêt au bord de la rivière Cauron, découvrez les principes de permaculture à appliquer chez et !…

©ecovirage