Portes ouvertes au jardin partagé – Chemin de la Corderie Villeneuve-en-Retz 22 juin 2025 10:00

Loire-Atlantique

Portes ouvertes au jardin partagé Chemin de la Corderie Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

L’association VER La Transition vous invite à découvrir le jardin partagé… Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz pour découvrir le jardin situé à Bourgneuf.

Depuis plusieurs années maintenant, la commune de Villeneuve-en-Retz a un jardin partagé… Les bénévoles de l’association qui en ont la charge vous y accueillent pour vous raconter leur projet rendez-vous au Pré VeR :

Au programme :

visites guidées du jardin

ateliers de relaxation en pleine nature à 11h et à 15h

rencontre avec les membres de l’association

café / thé et gâteau maison

possibilité de pique-niquer sur place

venez en famille et entre amis !

plus d’information par mail ou par téléphone auprès de l’association

Chemin de la Corderie Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 40 25 79

English :

VER La Transition invites you to discover the shared garden… Come to Villeneuve-en-Retz to discover the garden located in Bourgneuf.

German :

Der Verein VER La Transition lädt Sie ein, den geteilten Garten zu entdecken… Treffen Sie sich in Villeneuve-en-Retz, um den in Bourgneuf gelegenen Garten zu entdecken.

Italiano :

VER La Transition vi invita a scoprire il giardino condiviso… Venite a Villeneuve-en-Retz per scoprire il giardino di Bourgneuf.

Espanol :

VER La Transition le invita a descubrir el jardín compartido… Ven a Villeneuve-en-Retz a descubrir el jardín de Bourgneuf.

L’événement Portes ouvertes au jardin partagé Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-06-11 par I_OT Pornic