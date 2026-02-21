Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Lycée Darche Longwy

Portes ouvertes au lycée professionnel Darche

Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Lycée Darche Longwy vendredi 20 mars 2026.

Portes ouvertes au lycée professionnel Darche

Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 15:00:00
fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :
2026-03-20

Portes ouvertes au lycée régional professionnel Darche.
De 8h à 15h pour les collèges.
De 15h à 20h pour les familles.Tout public
0  .

Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 39 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house at Lycée régional professionnel Darche.
8am to 3pm for secondary schools.
3pm to 8pm for families.

L’événement Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Longwy a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DU GRAND LONGWY