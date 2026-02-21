Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Lycée Darche Longwy

Portes ouvertes au lycée professionnel Darche

Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy Meurthe-et-Moselle

Portes ouvertes au lycée régional professionnel Darche.

De 8h à 15h pour les collèges.

De 15h à 20h pour les familles.Tout public

Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 39 13

English :

Open house at Lycée régional professionnel Darche.

8am to 3pm for secondary schools.

3pm to 8pm for families.

L’événement Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Longwy a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DU GRAND LONGWY