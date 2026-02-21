Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Lycée Darche Longwy
vendredi 20 mars 2026.
Portes ouvertes au lycée professionnel Darche
Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 15:00:00
fin : 2026-03-20 20:00:00
2026-03-20
Portes ouvertes au lycée régional professionnel Darche.
De 8h à 15h pour les collèges.
De 15h à 20h pour les familles.Tout public
Lycée Darche 2 rue Vauban Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 39 13
English :
Open house at Lycée régional professionnel Darche.
8am to 3pm for secondary schools.
3pm to 8pm for families.
L’événement Portes ouvertes au lycée professionnel Darche Longwy a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DU GRAND LONGWY