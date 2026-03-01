Portes ouvertes au lycée Terre d’horizon Lycée Terre d’Horizon Romans-sur-Isère

Portes ouvertes au lycée Terre d’horizon

Lycée Terre d’Horizon 1414 chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Découverte des formations de 4e au BTS dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’alimentation, du commerce et des métiers du vivants. A 11h vernissage de l’exposition Jardiniers en création

Lycée Terre d’Horizon 1414 chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 25 25 epl.romans@educagri.fr

English :

Discover training courses from 4th to BTS in the fields of agriculture, the environment, food, commerce and the living professions. 11 a.m. Opening of the exhibition Jardiniers en création

