PORTES OUVERTES AU MOULIN DE PERRINE – LES MOULINS DE PERRINE Auriac-sur-Vendinelle, 7 juin 2025 09:00, Auriac-sur-Vendinelle.

Haute-Garonne

PORTES OUVERTES AU MOULIN DE PERRINE LES MOULINS DE PERRINE L’Hom Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Les Moulins de Perrine vous ouvrent leurs portes pour une journée conviviale autour du goût, du local et de l’artisanat paysan !

Une belle occasion de découvrir notre métier, nos produits et notre passion pour le bon et le local ! Ambiance chaleureuse, animations, échanges avec les producteurs.

Au programme

– Visite des moulins à meule de pierre et de notre atelier de fabrication

– Démonstrations de fabrication de pâtes, pain, farine, huile…

– Marché gourmand avec nos produits fermiers farines, huiles, pâtes, biscuits, pains, etc.

– Ateliers pour les enfants (fabrication de pain, jeux…)

Restauration sur place toute la journée pizzas maison au feu de bois, burgers fermiers, douceurs sucrées. .

LES MOULINS DE PERRINE L’Hom

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie lesmoulinsdeperrine@orange.fr

English :

The Moulins de Perrine open their doors to you for a day of conviviality based on taste, local produce and local crafts!

German :

Die Moulins de Perrine öffnen ihre Türen für einen geselligen Tag rund um Geschmack, Lokalität und bäuerliches Handwerk!

Italiano :

I Moulins de Perrine vi aprono le porte per una giornata all’insegna della degustazione, dei prodotti locali e dell’artigianato locale!

Espanol :

Los Moulins de Perrine le abren sus puertas para una agradable jornada de degustación, productos de la tierra y artesanía local

L’événement PORTES OUVERTES AU MOULIN DE PERRINE Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2025-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE