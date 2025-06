Portes ouvertes au Moulin de Salem – Montgaillard 28 juin 2025 14:00

Landes

Portes ouvertes au Moulin de Salem 337 Promenade du Castera Montgaillard Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Venez découvrir en visite guidée ce moulin, une exposition photographique ainsi que la maison du meunier meublée datant du XIXème siècle.

Venez découvrir en visite guidée ce moulin, une exposition photographique ainsi que la maison du meunier meublée datant du XIXème siècle. .

337 Promenade du Castera

Montgaillard 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 63 48 48

English : Portes ouvertes au Moulin de Salem

Come and take a guided tour of this mill, a photographic exhibition and the furnished 19th-century miller’s house.

German : Portes ouvertes au Moulin de Salem

Entdecken Sie bei einer Führung diese Mühle, eine Fotoausstellung sowie das möblierte Müllerhaus aus dem 19. Jahrhundert.

Italiano :

Venite a fare una visita guidata di questo mulino, una mostra fotografica e la casa del mugnaio arredata del XIX secolo.

Espanol : Portes ouvertes au Moulin de Salem

Venga a visitar este molino con una visita guiada, una exposición fotográfica y la casa amueblada del molinero, que data del siglo XIX.

L’événement Portes ouvertes au Moulin de Salem Montgaillard a été mis à jour le 2025-06-12 par Landes Chalosse