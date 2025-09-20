Portes ouvertes au Musée-Château Musée-Château d’Annecy Annecy

Portes ouvertes au Musée-Château 20 et 21 septembre Musée-Château d’Annecy Haute-Savoie

Gratuit, sans réservation, dans la limite de la jauge disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez un lieu d’exception au cœur d’Annecy !

Perché au-dessus de la vieille ville, le Musée-Château d’Annecy vous invite à un voyage passionnant à travers les siècles. Classé « Musée de France », il abrite les riches collections de la ville dans un cadre historique remarquable.

Entre patrimoine et modernité, le Musée-Château mêle histoire, art et science. Beaux-arts, art contemporain, archéologie, sciences naturelles, ethnologie ou encore cinéma d’animation… autant d’univers à découvrir au fil de ses expositions, qui font dialoguer le passé et le présent.

Lieu de référence en région, il est aussi un centre de ressources ouvert à tous : curieux, passionnés ou simples promeneurs, venez éveiller votre curiosité dans un cadre unique, entre pierres chargées d’histoire et regard sur le monde d’aujourd’hui.

Musée-Château d’Annecy Place du château, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33485467670 https://musees.annecy.fr Le musée abrite d’importantes collections de géologie et de minéralogie des massifs savoyards, et des collections d’archéologie provenant des découvertes faites dans les zones lacustres. Collection de beaux-arts du XIXe : naissance d’une véritable école du paysage alpestre qui s’épanouit autour des ateliers genevois. La collection d’art contemporain s’articule depuis 1987 autour du verre et de la transparence. L’Observatoire Régional des Lacs Alpins est intégré dans la visite du musée, qui développe sur 700 m une synthèse de la recherche sur ce thème. « Le Palais de l’île », annexe d’exposition du musée abrite le centre d’Interprétation Urbain qui donne à comprendre la ville, son urbanisme et son évolution. C’est le point de départ des « Circuits découvertes » du territoire d’Annecy . Collection de cinéma d’animation avec des objets du pré-cinéma (lanterne magique…) et des éléments constitutifs du film d’animation contemporain en liaison avec le festival d’Annecy.

