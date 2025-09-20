Portes ouvertes au musée de Civaux Civaux

Portes ouvertes au musée de Civaux

Portes ouvertes au musée de Civaux Civaux samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au musée de Civaux

Musée archéologique Civaux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Portes ouvertes à l’occasion de la Nuit européenne des musées.   .

Musée archéologique Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 

English : Portes ouvertes au musée de Civaux

German : Portes ouvertes au musée de Civaux

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes au musée de Civaux

L’événement Portes ouvertes au musée de Civaux Civaux a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne