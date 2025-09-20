Portes ouvertes au musée de Civaux Civaux

Portes ouvertes au musée de Civaux Civaux samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au musée de Civaux

Musée archéologique Civaux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Portes ouvertes à l’occasion de la Nuit européenne des musées. .

Musée archéologique Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61

English : Portes ouvertes au musée de Civaux

German : Portes ouvertes au musée de Civaux

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes au musée de Civaux

L’événement Portes ouvertes au musée de Civaux Civaux a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne