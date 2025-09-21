Portes ouvertes au musée de la Gravure de Gergy Musée de la Gravure industrielle de Gergy Gergy

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du musée de la Gravure de Gergy et d’une démonstration de savoir-faire.

Musée de la Gravure industrielle de Gergy Place Paul Chateau, 71590 Gergy Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Rendez-vous au 1er étage, porte à droite de l’entrée de la bibliothèque.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Éric Farion