Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole, Musée du Patrimoine agricole, Sommerau

Informations pratiques

Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée du Patrimoine agricole Bas-Rhin

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition de matériel agricole ancien.

Animations tout au long de la journée.

Possibilité de restauration (tartes flambées).

Musée du Patrimoine agricole 8 rue de Birkenwald, 67310 Sommerau Sommerau 67310 Allenwiller Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 88 70 89 77 http://www.asca67.fr Exposition de plus de 700 pièces de matériel agricole ancien, du simple outil à la moissonneuse-batteuse. Parking voitures et autobus

Visite libre de l’exposition de matériel agricole ancien.

JP Lerch