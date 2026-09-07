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AGENDA · Sommerau

Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole, Musée du Patrimoine agricole, Sommerau

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Patrimoine agricole · Sommerau

Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole, Musée du Patrimoine agricole, Sommerau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Patrimoine agricole
Adresse
8 rue de Birkenwald, 67310 Sommerau
Ville
67310 Sommerau
Département
Bas-Rhin
Tarif
Limité à 200 personnes

Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée du Patrimoine agricole Bas-Rhin

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition de matériel agricole ancien.
Animations tout au long de la journée.
Possibilité de restauration (tartes flambées).

Musée du Patrimoine agricole 8 rue de Birkenwald, 67310 Sommerau Sommerau 67310 Allenwiller Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 88 70 89 77 http://www.asca67.fr Exposition de plus de 700 pièces de matériel agricole ancien, du simple outil à la moissonneuse-batteuse. Parking voitures et autobus
Visite libre de l’exposition de matériel agricole ancien.

JP Lerch