Portes ouvertes au Musée Landes d’Antan Rue des cigalons Lit-et-Mixe

Informations pratiques

Lit-et-Mixe

Portes ouvertes au Musée Landes d’Antan

Rue des cigalons Musée Landes d’Antan Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée propose aux visiteurs un voyage dans le passé, celui des gens du Marensin du XIX au XX siècle. Une époque où les bergers se déplaçaient sur des échasses, où le travail de la terre occupait la majorité des habitants de la région, où la famille se retrouvait dans la cuisine avant de regagner son lit. Un temps pas si éloigné où l’on a planté des pins que l’on a résinés, où de nombreux métiers aujourd’hui disparus ont vu le jour. La grange accueille une monumentale pinasse ainsi qu’une grande diversité d’espaces comme le rucher, la tuaille du cochon, les forges de Uza … .

Rue des cigalons Musée Landes d’Antan Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 70 14

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English : Portes ouvertes au Musée Landes d’Antan

L’événement Portes ouvertes au Musée Landes d’Antan Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-08-02 par Côte Landes Nature Tourisme