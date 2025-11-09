Portes ouvertes au Musée Vital Maisan (1914-1919)

Courgimer Saint-Calez-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-11

François Béranger ouvre les portes de son exposition sur la Grande Guerre comme chaque année.

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 Novembre, François Béranger, passionné de cette période de l’histoire nationale, vous propose de découvrir sa collection privée, autour de la Guerre 14-18.

Il vous accueille de 9h30 à 17h30 les dimanche 9 et mardi 11 novembre au lieudit Courgimer, à St Calez en Saosnois.

Renseignement 06 89 53 35 30 https://francoisberanger.jimdofree.com/

Entrée Libre. .

Courgimer Saint-Calez-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 53 35 30

English :

François Béranger opens the doors of his exhibition on the Great War as he does every year.

German :

François Béranger öffnet wie jedes Jahr die Türen zu seiner Ausstellung über den Großen Krieg.

Italiano :

François Béranger apre le porte della sua mostra sulla Grande Guerra come ogni anno.

Espanol :

François Béranger abre las puertas de su exposición sobre la Gran Guerra como cada año.

L’événement Portes ouvertes au Musée Vital Maisan (1914-1919) Saint-Calez-en-Saosnois a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Maine Saosnois