Portes ouvertes au Musée Vital Maisan (1914-1919) Saint-Calez-en-Saosnois
Portes ouvertes au Musée Vital Maisan (1914-1919) Saint-Calez-en-Saosnois dimanche 9 novembre 2025.
Portes ouvertes au Musée Vital Maisan (1914-1919)
Courgimer Saint-Calez-en-Saosnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
Date(s) :
2025-11-09 2025-11-11
François Béranger ouvre les portes de son exposition sur la Grande Guerre comme chaque année.
A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 Novembre, François Béranger, passionné de cette période de l’histoire nationale, vous propose de découvrir sa collection privée, autour de la Guerre 14-18.
Il vous accueille de 9h30 à 17h30 les dimanche 9 et mardi 11 novembre au lieudit Courgimer, à St Calez en Saosnois.
Renseignement 06 89 53 35 30 https://francoisberanger.jimdofree.com/
Entrée Libre. .
Courgimer Saint-Calez-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 53 35 30
English :
François Béranger opens the doors of his exhibition on the Great War as he does every year.
German :
François Béranger öffnet wie jedes Jahr die Türen zu seiner Ausstellung über den Großen Krieg.
Italiano :
François Béranger apre le porte della sua mostra sulla Grande Guerra come ogni anno.
Espanol :
François Béranger abre las puertas de su exposición sobre la Gran Guerra como cada año.
L’événement Portes ouvertes au Musée Vital Maisan (1914-1919) Saint-Calez-en-Saosnois a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Maine Saosnois