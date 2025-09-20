Portes ouvertes au Palais de l’Île Palais de l’Isle Annecy
Portes ouvertes au Palais de l’Île 20 et 21 septembre Palais de l’Isle Haute-Savoie
Gratuit, sans réservation, dans la limite de la jauge disponible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite d’un monument emblématique au cœur d’Annecy
Palais de l’Isle 22 Rue Carnot, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Dominique Lafon