Portes ouvertes au Palais de l’Île Palais de l’Isle Annecy

Portes ouvertes au Palais de l’Île 20 et 21 septembre Palais de l’Isle Haute-Savoie

Gratuit, sans réservation, dans la limite de la jauge disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite d’un monument emblématique au cœur d’Annecy

Palais de l’Isle 22 Rue Carnot, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

