Portes ouvertes au Palindrome Palindrome Laval

Portes ouvertes au Palindrome Palindrome Laval samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes au Palindrome

Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir les nombreuses activités au Palindrome lors de la journée Porte ouvertes des associations sportives

Vous souhaitez profiter de la rentrée pour démarrer ou poursuivre une activité sportive ? Judo, escrime, haltérophilie, tir à l’arc… Rendez-vous au Palindrome, le samedi 6 septembre, où une quinzaine d’associations participeront à la journée portes ouvertes de la direction Rayonnements sportifs et partenariats de la Ville de Laval. Aux côtés des éducateurs sportifs, plusieurs structures municipales seront représentées comme la médiathèque, la maison de quartier ou le service jeunesse. Tout l’après-midi, dans le hall du bâtiment, des démonstrations permettront aux visiteurs de mieux appréhender les différentes disciplines proposées.

• Entrée libre

• De 13h30 à 17h30 .

Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 43 96

English :

Come and discover the many activities at the Palindrome during the Sports Associations Open Day

German :

Entdecken Sie am Tag der offenen Tür der Sportvereine die zahlreichen Aktivitäten im Palindrome

Italiano :

Venite a scoprire le numerose attività proposte al Palindromo durante l’open day delle associazioni sportive

Espanol :

Venga a descubrir las numerosas actividades que se ofrecen en el Palíndromo durante la jornada de puertas abiertas de las asociaciones deportivas

L’événement Portes ouvertes au Palindrome Laval a été mis à jour le 2025-08-25 par LAVAL TOURISME