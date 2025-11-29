PORTES OUVERTES AU PÔLE FORMATION HAUTE-SAVOIE Pôle Formation Annecy-le-Vieux
PORTES OUVERTES AU PÔLE FORMATION HAUTE-SAVOIE Samedi 29 novembre, 09h00 Pôle Formation Haute-Savoie
Début : 2025-11-29T09:00:00 – 2025-11-29T12:00:00
Fin : 2025-11-29T09:00:00 – 2025-11-29T12:00:00
Visite des plateaux techniques, présentation des formations industrielles en apprentissage (bac pro à ingénieur) et de la formation continue, échanges avec les formateurs et les alternants…
Pôle Formation 7 Rue du Pré Faucon, 74940 Annecy Annecy-le-Vieux 74940 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Portes ouvertes au pôle formation Haute-Savoie Découverte Formation