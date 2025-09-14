Portes ouvertes au Poney Club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand
Portes ouvertes au Poney Club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand dimanche 14 septembre 2025.
Portes ouvertes au Poney Club du Moulin
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Après un été animé et quelques jours de vacances, le Poney-Club du Moulin vous rouvre ses portes.
Pendant une journée, venez découvrir les activités du Poney-Club et les stages qui seront proposés pendant l’année. .
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes au Poney Club du Moulin Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2025-08-25 par OT BAIE DE MORLAIX