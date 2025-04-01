Portes Ouvertes au Port de Plaisance Saverne
Portes Ouvertes au Port de Plaisance Saverne samedi 4 avril 2026.
Portes Ouvertes au Port de Plaisance
Port de Plaisance Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Les Festinettes & le Port de plaisance de Saverne vous invitent à leurs portes ouvertes.
Activités gratuites
Animations pour les enfants (mini-jeux et ateliers), petites balades en bateau, mini-golf, pétanque, dégustation de vin, lecture de contes pour enfants …
Petite restauration sur place. .
Port de Plaisance Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 60 57 47 28
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English :
L’événement Portes Ouvertes au Port de Plaisance Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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