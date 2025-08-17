Portes ouvertes au refuge de la Birgmatt Ligsdorf

Portes ouvertes au refuge de la Birgmatt Ligsdorf dimanche 17 août 2025.

Portes ouvertes au refuge de la Birgmatt

rue de la Birgmatte Ligsdorf Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-17

Découvrez le refuge. au programme chasse au trésor, balade de 5km, restauration sur place sur réservation.

Venez découvrir le refuge dans une ambiance conviviale et naturelle une journée pour petits et grands, au coeur de la nature!

Au programme :

Chasse au trésor pour les enfants de 4 à 10 ans

10h Départ balade de 5 km à travers les magnifiques paysages environnants

Moment de partage, de rencontres, de joie et de bonne humeur

Possibilité de restauration sur place, sur réservation :

apéritif, 3 variétés de grillades, salade, dessert, café

enfant 1 variété de grillades, salade, dessert

Une journée en plein air pour tous les amoureux de la vie au grand air! .

rue de la Birgmatte Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 17 70 78 refugebirgmatt68@gmail.com

English :

Discover the refuge. on the program: treasure hunt, 5km walk, on-site catering on reservation.

German :

Entdecken Sie die Hütte. Auf dem Programm stehen: Schatzsuche, 5 km lange Wanderung, Verpflegung vor Ort mit Reservierung.

Italiano :

In programma: caccia al tesoro, passeggiata di 5 km, ristorazione in loco su prenotazione.

Espanol :

Descubra el refugio. En el programa: búsqueda del tesoro, caminata de 5 km, restauración in situ previa reserva.

