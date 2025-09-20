Portes ouvertes au Refuge des oubliés Langonnet

Portes ouvertes au Refuge des oubliés Langonnet samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au Refuge des oubliés

Kerroc’h Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite du refuge et de ses pensionnaires, démonstration de maréchalerie, animations, stand de plantes… Buvette et restauration sur place. .

Kerroc’h Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 95 57 24 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes au Refuge des oubliés Langonnet a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan