Portes ouvertes au Refuge des oubliés Langonnet samedi 20 septembre 2025.
Kerroc’h Langonnet Morbihan
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Visite du refuge et de ses pensionnaires, démonstration de maréchalerie, animations, stand de plantes… Buvette et restauration sur place. .
Kerroc’h Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 95 57 24 65
